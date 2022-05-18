На Запорожье оккупанты 18 мая закрыли проезд через Васильевку
На Запорожье 18 мая россияне закрыли проезд через Васильевку, а возле Орехового и Пологов продолжаются бои
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграм.
"По предварительной информации оккупационные войска сегодня закрыли проезд через Васильевку. На какой срок - пока неизвестно", - предупредил он.
На Ореховском и Пологовском направлениях продолжаются бои. Там проезд заблокирован и может быть опасным. В случае изменения ситуации будут сообщать дополнительно.
- Представитель Запорожской ОВА Иван Арефьев убежден, что российские захватчики готовятся к затяжной войне и собираются перейти к обороне своих позиций в случае необходимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.72
- Актуальное
- Важное