Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграм.

"По предварительной информации оккупационные войска сегодня закрыли проезд через Васильевку. На какой срок - пока неизвестно", - предупредил он.

На Ореховском и Пологовском направлениях продолжаются бои. Там проезд заблокирован и может быть опасным. В случае изменения ситуации будут сообщать дополнительно.

Представитель Запорожской ОВА Иван Арефьев убежден, что российские захватчики готовятся к затяжной войне и собираются перейти к обороне своих позиций в случае необходимости.

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