На Запорожье ночью звучала воздушная тревога: слышны взрывы
В Запорожье в ночь на 6 декабря прогремели взрывы – городе и области была объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает Общественное .
Звуки взрывов слышали около 00:52 часов. Произошло это спустя несколько минут после сигнала об опасности.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти к укрытиям.
Отбой воздушной тревоги раздался в 1:10.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов 5 декабря в селе Новософиевка на Запорожье два человека погибли и три ранены, среди них ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев.
- Также российские кафиры атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья в ночь на 5 декабря.
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