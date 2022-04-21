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На Запорожье нацгвардейцы сбили российский вертолет

21 апреля, 2022 четверг
17:09
война с Россией

Расчет ПЗРК из подразделения ПВО Нацгвардии в Запорожской области уничтожил вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, орудийной установкой. и другим оружием", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 21 апреля в Изюмском районе Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34.

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Запорожье
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