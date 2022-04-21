На Запорожье нацгвардейцы сбили российский вертолет
Расчет ПЗРК из подразделения ПВО Нацгвардии в Запорожской области уничтожил вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
"Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, орудийной установкой. и другим оружием", - говорится в сообщении.
- Напомним, 21 апреля в Изюмском районе Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное