Об этом сообщили на facebook-странице Национальной гвардии Украины.

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты с ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтвержено. Цель уничтожена", – указано в сообщении

В Национальной гвардии уточнили, что точный выстрел произвел нацгвардеец срочной службы, являющийся собратьем уже известного Запорожского мстителя.

17 июля в Нацгвардии сообщили о 19-летнем срочнике, который сбил "иглой" шестой Су-25 россиян. После того, как военный сбил три российских самолета, в соцсетях его стали называть Запорожским мстителем.

25 июля ПВО ВСУ уничтожило российский Су-25 , который наносил авиаудары по украинской инфраструктуре.

29 июля украинский десантник в Донецкой области сбил российский штурмовик Су-25 также с ПЗРК "Игла"

По информации Генерального штаба ВСУ, к утру 10 августа РФ потеряла в полномасштабной войне в Украине 232 своих самолета

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