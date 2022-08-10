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Главная война с Россией На Запорожье нацгвардеец из "иглы" сбил российский штурмовик Су-25

На Запорожье нацгвардеец из "иглы" сбил российский штурмовик Су-25

10 августа, 2022 среда
20:16
война с Россией

Во время вражеского налета в Запорожском направлении боец Нацгвардии сбил российский самолет Су-25 ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"

Об этом сообщили на facebook-странице Национальной гвардии Украины.

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты с ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтвержено. Цель уничтожена", – указано в сообщении

В Национальной гвардии уточнили, что точный выстрел произвел нацгвардеец срочной службы, являющийся собратьем уже известного Запорожского мстителя.

  • 17 июля в Нацгвардии сообщили о 19-летнем срочнике, который сбил "иглой" шестой Су-25 россиян. После того, как военный сбил три российских самолета, в соцсетях его стали называть Запорожским мстителем.
  • 25 июля ПВО ВСУ уничтожило российский Су-25 , который наносил авиаудары по украинской инфраструктуре.
  • 29 июля украинский десантник в Донецкой области сбил российский штурмовик Су-25 также с ПЗРК "Игла"
  • По информации Генерального штаба ВСУ, к утру 10 августа РФ потеряла в полномасштабной войне в Украине 232 своих самолета

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