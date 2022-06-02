На Запорожье коллаборационист подписал указ о "национализации" украинской собственности
2 июня "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества
Об этом сообщает Мелитопольское местное издание "РИА-Мелитополь" .
Указ коллаборационист подписал, чтобы "обеспечить государственные нужды и сохранить национальное состояние жителей Запорожской области".
Предатели планируют "национализировать" земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, которые находились в собственности Украины на 24 февраля.
Присвоить решили даже частную собственность. В частности, в Мелитопольском районе у крестьян будут урезать земельные паи.
Об этом фермерам заявил псевдоуправляющий Мелитопольскую администрацию Андрей Сигута, ведь по законам РФ сад не может быть площадью более 4 га. Недвижимость, принадлежащая жителям региона, заставят оформить согласно законодательству России.
Те, кто откажется от таких условий, рискует остаться без собственного имущества.
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