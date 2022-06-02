Об этом сообщает Мелитопольское местное издание "РИА-Мелитополь" .

Указ коллаборационист подписал, чтобы "обеспечить государственные нужды и сохранить национальное состояние жителей Запорожской области".

Предатели планируют "национализировать" земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, которые находились в собственности Украины на 24 февраля.

Присвоить решили даже частную собственность. В частности, в Мелитопольском районе у крестьян будут урезать земельные паи.

Об этом фермерам заявил псевдоуправляющий Мелитопольскую администрацию Андрей Сигута, ведь по законам РФ сад не может быть площадью более 4 га. Недвижимость, принадлежащая жителям региона, заставят оформить согласно законодательству России.

Те, кто откажется от таких условий, рискует остаться без собственного имущества.

Оккупанты незаконно назначили бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области.

Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские кафиры, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

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