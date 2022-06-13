Об этом информируют в фейсбуке "Силы обороны Запорожского края" .

"В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России угнали 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также рашисты завладели грузовым автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.



Кроме того, в Пологах рашисты отобрали у местного жителя автомобиль "Opel Combo". А в пгт Михайловка российские захватчики, угрожая расправой, незаконно завладели автомобилем "Lexus LX 450D" агрофирмы.

8 июня оккупанты-захватчики из России начали поездами вывозить зерно из временно оккупированного Мелитополя.

В Запорожье СБУ разоблачила схему "Ваш родственник в плену!", когда за деньги предлагали родным "пленных" украинских военных освободить их.

В Запорожской области российские захватчики похитили главу студсовета профессионального колледжа в Ногайске Артура Ярошевского.

Также за время оккупации Чернобыльской АЭС решисты украли или уничтожили шестьсот девяносто восемь компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение. Кроме того, девять работников станции убили и еще пятеро похитили.

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