На Запорожье из железорудного комбината рашисты украли 54 грузовых вагона руды
В Васильевском районе из ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" российские оккупанты похитили 54 грузовых вагона с рудой, общим весом 3 240 тонн и грузовик "Камаз"
Об этом информируют в фейсбуке "Силы обороны Запорожского края" .
"В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России угнали 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также рашисты завладели грузовым автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Пологах рашисты отобрали у местного жителя автомобиль "Opel Combo". А в пгт Михайловка российские захватчики, угрожая расправой, незаконно завладели автомобилем "Lexus LX 450D" агрофирмы.
- 8 июня оккупанты-захватчики из России начали поездами вывозить зерно из временно оккупированного Мелитополя.
- В Запорожье СБУ разоблачила схему "Ваш родственник в плену!", когда за деньги предлагали родным "пленных" украинских военных освободить их.
- В Запорожской области российские захватчики похитили главу студсовета профессионального колледжа в Ногайске Артура Ярошевского.
- Также за время оккупации Чернобыльской АЭС решисты украли или уничтожили шестьсот девяносто восемь компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение. Кроме того, девять работников станции убили и еще пятеро похитили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное