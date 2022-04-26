На Запорожье из-за утренних обстрелов погиб один человек и еще один получил травмы, - ОВА
Утром 26 апреля на территорию одного из предприятий Запорожья попали две рашистские управляемые ракеты, а третья ракета разорвалась в воздухе, в результате обстрела пострадали люди
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. В настоящее время продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты в промежутке между 6:40 и 6:50 обстреляли Запорожье. Крылатые ракеты врага пролетели над АЭС
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