На Запорожье из-за утренних обстрелов погиб один человек и еще один получил травмы, - ОВА

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. В настоящее время продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в промежутке между 6:40 и 6:50 обстреляли Запорожье. Крылатые ракеты врага пролетели над АЭС

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