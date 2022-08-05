На Запорожье и Херсонщине ВСУ ликвидировали вражеские склады с боеприпасами
Вооруженные силы Украины уничтожили два склада с боеприпасами российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей
Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
На видео видны выстрелы и дым. В управлении подчеркивают, что ВСУ попали во вражеский склад с боеприпасами недалеко от города Токмак Запорожской области.
Также украинские воины попали в склад БК российских оккупантов в Бериславском районе Херсонской области.
- Украинская артиллерия за сутки 4 августа уничтожила 5 складов оккупантов, 4 базы и один штаб, расположенный в Чернобаевке.
- За сутки 4 августа ВСУ уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 оккупантов на Юге Украины.
- В Херсонской области украинские силы за день 2 августа уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов.
- За день 3 августа украинские защитники уничтожили 2 склада с боекомплектами россиян, 2 базы и 1 нефтебазу на временно оккупированных территориях.
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