Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в селе Новопавловка Пологовского района в результате наезда комбайна на противотанковую мину произошло возгорание на площади около 50 кв.м. Водитель комбайна вместе с помощником были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами.

Пожар вовремя был ликвидирован. Таким образом, чрезвычайники спасли от огня 20 га посевов.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили на территории населенных пунктов области 16 взрывоопасных предметов, из которых: 9 единиц кассетно-кумулятивно-оскольчатых элементов, 1 артиллерийский снаряд калибра 152 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 31 мм, 1 часть зенитно-ракетного комплекса С-300, 2 единицы безопасных остатков от реактивного снаряда системы залпового огня "Ураган" и 1 противотанковую гранату.