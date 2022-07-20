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Главная война с Россией На Запорожье двое комбайнеров подорвались на противотанковой мине

На Запорожье двое комбайнеров подорвались на противотанковой мине

20 июля, 2022 среда
18:12
война с Россией

В Пологовском районе Запорожья в результате наезда комбайна на противотанковую мину пострадали два человека, их госпитализировали

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в селе Новопавловка Пологовского района в результате наезда комбайна на противотанковую мину произошло возгорание на площади около 50 кв.м. Водитель комбайна вместе с помощником были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами.

Пожар вовремя был ликвидирован. Таким образом, чрезвычайники спасли от огня 20 га посевов.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили на территории населенных пунктов области 16 взрывоопасных предметов, из которых: 9 единиц кассетно-кумулятивно-оскольчатых элементов, 1 артиллерийский снаряд калибра 152 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 31 мм, 1 часть зенитно-ракетного комплекса С-300, 2 единицы безопасных остатков от реактивного снаряда системы залпового огня "Ураган" и 1 противотанковую гранату.

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