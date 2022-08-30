Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на Юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - написал Федоров.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтверждает уничтожение российских оккупантов.

"Нас информируют и просят "поздравить" мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о пылающих БК. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, на просмотр в следующий раз!" – подчеркнул Старух.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе , произошли взрывы. Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Около шести часов вечера 29 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

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