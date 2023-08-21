На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб
В Токмаке на временно оккупированном Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных и физически издевается над несогласными
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 августа.
Отмечается, что военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных на наличие документов на право проживания в собственных домах.
"В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом конфискации и физически издеваются над недовольными местными жителями", - говорится в сообщении.
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Подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
В свою очередь авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
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В течение суток враг нанес 2 ракетных удара и совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Всего в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковской области.
- На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпилское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дач и Зимовщика Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- По данным местного подполья, в границу с Украиной прибывают подразделения из разных частей РФ для сдачи экзаменов, обстреливая гражданское население Сумской и Черниговской областей.
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