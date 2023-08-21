На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 августа.

Отмечается, что военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных на наличие документов на право проживания в собственных домах.

"В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом конфискации и физически издеваются над недовольными местными жителями", - говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за день уничтожили 4 пункта управления врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В свою очередь авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Россияне нанесли более 30 авиаударов по территории Украины

В течение суток враг нанес 2 ракетных удара и совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.



Всего в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпилское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпилское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дач и Зимовщика Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.