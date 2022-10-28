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Обзор

"На Западном фронте без изменений" от Netflix: новая экранизация романа Ремарка как манифест бессмысленности и жестокости войны

Дарья Тарасова
28 октября, 2022 пятница
19:59
Таблоид

На Netflix 28 октября вышел новый фильм немецкого режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без изменений", ставший четвертой экранизацией антивоенного произведения писателя, одного из самых ярких представителей "потерянного поколения" Эриха Марии Ремарка

Ни героизма, ни славы, ни великой цели. Только ужас, жестокость, боль и смерть. Такую Первую мировую войну увидел главный герой "На Западном фронте без изменений" Пауль Боймер.

Вдохновленный пропагандой и слепым патриотизмом, 17-летний Пауль Боймер отправляется добровольцем на фронт. Вместе с семью одноклассниками они даже бросают обучение в школе, чтобы с гордостью присоединиться к немецкой армии. Юноши полны амбиций, мечтаний о славе и романтических ожиданиях. Впрочем, с первых же минут на фронте они сталкиваются с жестокой реальностью, которая становится кошмаром наяву, где вместо подвигов и геройства — ужас смерти, холод, голод, горы трупов и вонь.

Война – это всегда страшно. Но зараженные пропагандой юноши представляли ее совсем по-другому. Пройтись с парадом Парижем – с таким настроением они отправлялись на фронт, с гордостью надевая военную форму германской армии.

Сложно удержаться и не провести параллели с настоящим. Российские оккупанты в конце февраля тоже верили, что пройдут парадом по центральным улицам Киева. Все, кто "заблудился", "не знал, что уже на территории Украины" и "просто выполнял приказ" – все они пришли на нашу землю с войной, подстрекаемые пропагандой, вложившей в их головы ненависть к Украине.

Эдвард Бергер, конечно, не мог предусмотреть полномасштабную войну, развернутую Россией на территории Украины 24 февраля. Производство фильма началось в начале 2020 года. Однако новый фильм становится очень актуальным на фоне войны, которая происходит сегодня в самом центре Европы, демонстрируя, в кого превращает человека пропаганда и вдохновленная ею кровавая бойня.

Российские захватчики начали войну с таким же энтузиазмом и уверенностью в справедливости, убеждены в собственной правоте и победе. Они, как и персонажи "На Западном фронте без изменений", с энтузиазмом взяли оружие и ушли на чужую территорию. Однако в отличие от Пауля Боймера и его друзей, столкнувшихся со страхом, жестокостью и разочаровавшихся в войне, россияне не отрезвили от нацистских лозунгов.

Война в фильме Бергера не просто кровавая бойня. Это несправедливая и бессмысленная кровавая бойня. На фоне оторванных конечностей, криков боли, гибели друзей главного героя в кадре зритель видит, как генералы лакомятся вкусной едой и вином, не беспокоясь о судьбе солдат. Немецкий военачальник дает приказ наступать за 15 минут до договоренного прекращения огня, отправляет насмерть молодых солдат незадолго до перемирия.

За 4 года войны линия Западного фронта не сдвинулась ни на метр. 3 миллиона потерянных жизней не принесли никаких изменений на Западном фронте.

Нацистские власти Германии боялись романа Ремарка. Издательства сначала отказывались публиковать его, ведь произведение писателя, который сам был участником Первой мировой войны и откровенно изобразил все, что увидел, стало мощным антивоенным заявлением. В 1929 году книга стала бестселлером в Германии и была переведена на 26 языков. Вместе с другими книгами романы Ремарка позже публично сожгли нацисты.

Показ первого фильма по роману "На Западном фронте без изменений", снятого в 1930 году, сорвали с лёгкой руки Йозефа Геббельса. Нацисты видели в нем угрозу, ведь произведение стало откровенным и ужасающим описанием войны, которое шло вопреки нацистской пропаганде. Роман показал, что за событиями 1914-1918 годов не стоит героизм, смелость или достоинство. Участники этой войны – "потерянное поколение", жертвы, которые не смогли вернуться к мирной жизни, найти в ней свое место и ориентиры.

Германия во время Первой мировой войны пережила голод, жертвами которого стали полмиллиона человек. Обе войны, развязанные Германией в прошлом веке, сегодня воспринимаются немцами как трагедия и страшная ошибка, которую они до сих пор искупают.

"Во многих странах война стала событием, которое воспринимается в национальной психике как нечто, чем общество частично гордится. Для немцев это с точностью до наоборот. В нашей национальной психике нет ничего, кроме вины, ужаса, террора и разрушений", - отметил Бергер. интервью The Hollywood Reporter.

Восприятие развязанных мировых войн как собственной ошибки позволило Германии стать той цивилизованной страной, какой она сейчас. Россияне признавать свои ошибки не способны.

Что остается им дальше? История как учебная дисциплина – не самая сильная сторона россиян. Надеяться, что они смогут научиться на ошибках немецких нацистов, которых так ненавидят и так последовательно копируют, бесполезно. Но достаточно посмотреть новый фильм Бергера, чтобы понять, какой конец их ждет.

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