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На западе, востоке и севере Украины пройдут дожди, на юге – сухо и солнечно: прогноз на 27 июня от Наталки Диденко

26 июня, 2023 понедельник
11:21
Общество

Во вторник, 28 июня, прогнозируются дожди с грозами в западных и восточных областях, а также в некоторых частях севера и центра. В Киеве день пройдет с солнцем и без осадков

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +20...+26 °C. Лишь на северо-востоке и крайнем западе местами будет прохладнее - +18...+21 °C.

В южной части Украины – почти жара. Там температура будет от +25 до +30 °C.

В западных областях и на востоке Украины, кроме Донетчины, пройдут дожди с грозами. Из северных регионов осадки возможны на Житомирщине и Сумщине. На Киевщине и Черниговщине будет преимущественно сухо.

В центральной части дожди ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область - без осадков. Южная часть окажется вся в сухой солнечной погоде.

В столице день пройдет без осадков и солнечно, температура составит +23 °C.

Наталья Диденко отметила, что в начале июля в Украине начнется жаркая погода.

  • Новая неделя с 25 июня в восточных, северных и западных областях началась с сильных дождей и ветра, на юге царила сухая погода.
прогноз погоды
Погода с Натальей Диденко
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