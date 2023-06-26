Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +20...+26 °C. Лишь на северо-востоке и крайнем западе местами будет прохладнее - +18...+21 °C.

В южной части Украины – почти жара. Там температура будет от +25 до +30 °C.

В западных областях и на востоке Украины, кроме Донетчины, пройдут дожди с грозами. Из северных регионов осадки возможны на Житомирщине и Сумщине. На Киевщине и Черниговщине будет преимущественно сухо.

В центральной части дожди ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область - без осадков. Южная часть окажется вся в сухой солнечной погоде.

В столице день пройдет без осадков и солнечно, температура составит +23 °C.

Наталья Диденко отметила, что в начале июля в Украине начнется жаркая погода.