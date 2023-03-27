На Западе уже готовятся к мнению о развале России, - международный обозреватель Брайлян
Кандидат исторических наук, международный обозреватель Егор Брайлян считает, что лидеры ЕС будут убеждать Си в поддержке России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Европейские лидеры стремятся объяснить китайскому лидеру, что поддерживать Россию не нужно. Европа готова включиться в вопрос Индо-Тихоокеанского региона. Это мы видим по визитам лидеров ЕС в Индию. Европейцы понимают, что Китай уже там. Китай и Индия являются основными соперниками между собой" , экономическими и политическими. Лидеры ЕС больше будут включаться в дела Азии. Они понимают, что там будущее В Азии будет наибольшее ВВП, там наибольшая численность населения. Поэтому нужно объяснять Китаю, что нужно придерживаться общих правил игры, но Китай не хочет этого", - объяснил Брайлян.
По словам международного обозревателя, лидеры ЕС стремятся объяснить Си, что нужно выстраивать общие идеи. Запад понял, что Россия и Китай связаны между собой как никогда.
"Это трудно назвать союзом, но Китай поддерживает Россию. У них единственная цель – это борьба с Западом. Только Россия предлагает уничтожить и расколоть Запад методами войны, а Китай стремится сделать это экономически. В ЕС понимают, что лучше договориться с Китаем, а Россия пусть развалится. Это будет лучший вариант, на Западе уже готовятся к этому мнению", - подчеркнул Брайлян.
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