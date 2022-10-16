Об этом сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко в своем телеграме.

Он подчеркнул, что дроны летят на запад Украины, поэтому стоит находиться в укрытиях.

Позже местные телеграм-каналы сообщили о дронах в Хмельницкой области и над Каменцем-Подольским.

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