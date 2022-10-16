На западе Украины замечены вражеские дроны
На Хмельнитчине и Виннитчине 16 октября были замечены вражеские дроны
Об этом сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко в своем телеграме.
Он подчеркнул, что дроны летят на запад Украины, поэтому стоит находиться в укрытиях.
Позже местные телеграм-каналы сообщили о дронах в Хмельницкой области и над Каменцем-Подольским.
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