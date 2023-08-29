На западе температура воздуха упадет благодаря дождям, другие регионы ожидает жара: прогноз погоды на 30 августа от Наталки Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Ослабление жары следует ожидать с начала сентября.

Фото: Наталья Диденко

Где будет дождь

30 августа в западных областях наконец-то снизится температура воздуха до +24...+28 °C, дожди помогут.

Именно в этой части Украины будетдождь, загремит, местами ожидаются завтра сильные ливни. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, постепенное понижение температуры ночью до +12...+17 °C.

Что прогнозируют на остальных территориях

На остальной территории без осадков, разве что ночью и утром местами в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, немного слабее будет в восточной части.

Температура воздуха ночью +16...+22 °C, а днем +26...+32 °C.

Ветер юго-восточный и восточный 5-12 м/с.

Какая погода будет в столице

В Киеве завтра ночью и утром что-то вроде дождя, днем еще сухо и жарко.

Температура будет колебаться от +23 до +32 °C.

Ветер юго-восточный до 4 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности в Киевской области 29–31 августа.