На западе температура воздуха упадет благодаря дождям, другие регионы ожидает жара: прогноз погоды на 30 августа от Наталки Диденко
В среду, 30 августа, в Украине прогнозируют жаркую погоду, однако в западных регионах будут дожди, которые снизят температуру воздуха
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Ослабление жары следует ожидать с начала сентября.
Фото: Наталья Диденко
Где будет дождь
30 августа в западных областях наконец-то снизится температура воздуха до +24...+28 °C, дожди помогут.
Именно в этой части Украины будетдождь, загремит, местами ожидаются завтра сильные ливни. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, постепенное понижение температуры ночью до +12...+17 °C.
Что прогнозируют на остальных территориях
На остальной территории без осадков, разве что ночью и утром местами в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, немного слабее будет в восточной части.
Температура воздуха ночью +16...+22 °C, а днем +26...+32 °C.
Ветер юго-восточный и восточный 5-12 м/с.
Какая погода будет в столице
В Киеве завтра ночью и утром что-то вроде дождя, днем еще сухо и жарко.
Температура будет колебаться от +23 до +32 °C.
Ветер юго-восточный до 4 м/с.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности в Киевской области 29–31 августа.
- В выходные Диденко прогнозировала жару до +35 °C и местами грозовые дожди.
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