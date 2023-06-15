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На западе снова небольшое похолодание, жарче всего в южной части: прогноз погоды на 16 июня от Натальи Диденко.

15 июня, 2023 четверг
15:00
Общество

В пятницу, 16 июня, в Украине прогнозируется разная погода. Жарче всего на юге, в западной части снова небольшое похолодание

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В западных областях завтра предполагается похолодание до +17...+22°C, в Хмельницкой и Тернопольской области температура воздуха будет немного выше, +20...+24°C.

Почти зной - в южной части, +24...+29 °C. В восточных областях +22...+25°C. А в северных и центральных районах +23...+27°C.

Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины.

Местами локальные дожди предполагаются на востоке, в Приазовье.

На остальной территории – сухая погода с солнечными прояснениями.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается, день будет теплым, до +25...+27°C.

Фото: Наталья Диденко

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прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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