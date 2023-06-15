Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В западных областях завтра предполагается похолодание до +17...+22°C, в Хмельницкой и Тернопольской области температура воздуха будет немного выше, +20...+24°C.

Почти зной - в южной части, +24...+29 °C. В восточных областях +22...+25°C. А в северных и центральных районах +23...+27°C.

Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины.

Местами локальные дожди предполагаются на востоке, в Приазовье.

На остальной территории – сухая погода с солнечными прояснениями.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается, день будет теплым, до +25...+27°C.

Фото: Наталья Диденко