Об этом сообщила в телеграме синоптик Наталья Диденко .

В Карпатах, преимущественно на высокогорье, – с мокрым снегом.

В южной части в среду будет сухо.

В восточных областях дождь возможен в ближайшую ночь, однако завтра днем там ожидается сухая, даже солнечная погода.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, +5...10 градусов, в Карпатах кое-где около нуля или небольшие "минусы", а в течение дня в Украине предполагается +10...16 градусов, на востоке и юге +16...21 градус.

В Киеве в среду снова мокрая погода, дождь.

Температура воздуха ночью +7...9 градусов, завтра днем столбики термометров смогут прорваться до +12 градусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb