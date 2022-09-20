На Западе, Севере и в Центре – дожди, а на Востоке – засуха. Погода на 21 сентября от Натальи Диденко
21 сентября на дожди рассчитывают, по прогностическим моделям, западные, северные и центральные области Украины
Об этом сообщила в телеграме синоптик Наталья Диденко .
В Карпатах, преимущественно на высокогорье, – с мокрым снегом.
В южной части в среду будет сухо.
В восточных областях дождь возможен в ближайшую ночь, однако завтра днем там ожидается сухая, даже солнечная погода.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, +5...10 градусов, в Карпатах кое-где около нуля или небольшие "минусы", а в течение дня в Украине предполагается +10...16 градусов, на востоке и юге +16...21 градус.
В Киеве в среду снова мокрая погода, дождь.
Температура воздуха ночью +7...9 градусов, завтра днем столбики термометров смогут прорваться до +12 градусов.
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