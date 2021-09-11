На западе РФ взорвался газ в доме. Есть жертвы
В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области России взорвался газ в двухэтажном жилом доме
Известно как минимум о трех погибших, передает Еспресо.TV .
Одна из жертв - ребенок 11 лет.
Взрывом разрушена половина здания.
Спасатели расчищают завалы.
Начато следствие.
- Поселок Солидарность фактически является окраиной Ельца.
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