На западе РФ взорвался газ в доме. Есть жертвы

Известно как минимум о трех погибших, передает Еспресо.TV .



Одна из жертв - ребенок 11 лет.



Взрывом разрушена половина здания.



Спасатели расчищают завалы.



Начато следствие.

Поселок Солидарность фактически является окраиной Ельца.

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