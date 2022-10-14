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На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие

14 октября, 2022 пятница
22:01
война с Россией

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы по предотвращению паники и хаоса в случае, если РФ решит применить ядерное оружие

Об этом сообщило издание The Guardian.

Западный чиновник на условиях анонимности подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации .

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

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Кроме того, он также подчеркнул, что заявления президента России о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит существовавшее с 1945 года табу" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Как напоминает The Guardian, во времена холодной войны на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали за предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

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Мир
Россия
ядерная война
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