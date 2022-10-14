Об этом сообщило издание The Guardian.

Западный чиновник на условиях анонимности подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации .

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

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Кроме того, он также подчеркнул, что заявления президента России о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит существовавшее с 1945 года табу" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Как напоминает The Guardian, во времена холодной войны на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали за предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия