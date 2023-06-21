На Западе рассматривают Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16, - Politico
Украинские пилоты могут проходить обучение на истребителях F-16 в соседней Румынии
Об этом сообщает Politico.
По информации источника, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.
"Румыния - одно из мест, которые коалиция рассматривает для проведения тренингов", - сказал западный чиновник на правах анонимности.
По словам нынешних и бывших официальных лиц Пентагона, группа работает над заключением контракта на проведение обучения на самолетах в Румынии.
Истребители F-16 для Украины.
Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
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