На Западе рассматривают Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16, - Politico

Об этом сообщает Politico.

По информации источника, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

"Румыния - одно из мест, которые коалиция рассматривает для проведения тренингов", - сказал западный чиновник на правах анонимности.

По словам нынешних и бывших официальных лиц Пентагона, группа работает над заключением контракта на проведение обучения на самолетах в Румынии.

Истребители F-16 для Украины.

Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.