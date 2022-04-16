На Западе произошла революция: все понимают, пока Путин у власти, нормальных отношений с Россией не будет, - военный стратег Войджер
Военный стратег и политолог Марк Войджер считает, что на Западе произошла революция и все хотят помогать Украине, ведь они поняли, что пока у власти Владимир Путин, нормальных отношений с Россией не будет
Политолог высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Запад в общем проснулся. Даже Германия хочет предоставить €2 млрд Украине. Это просто революция в восприятии угрозы Западу. В США уже давно никто не питает иллюзий, что с Россией можно сотрудничать. Все понимают, пока Путин у власти, нормальных отношений с Россией не будет. На мой взгляд, Запад будет продолжать помогать Украине еще больше", - отметил Войджер.
Военный стратег объяснил, что изначально были сомнения в помощи Украине со стороны Запада, поскольку Россия могла захватить Киев и ближайшие регионы. Но теперь все видят, что мы побеждаем.
"Есть смысл помогать вам, ведь ваши ВСУ, сообщество, государство доказали всем, что вы существуете, что это реальная нация, реальное государство и армия. И все просто хотят еще больше помогать Украине. Конечно, Украина в тяжелом состоянии и помогает нужна не сегодня или завтра, а вчера. Но механизмы не позволяют это делать быстро. Но уже все работает и помощи будет больше", - заметил Марк Войджер.
- Напомним, Евросоюз утвердил третий транш военной помощи Украине: 500 млн евро пойдут на поставку вооружения Украине, горючему и средствам индивидуальной защиты для военных.
- Администрация президента США Джо Байдена выделит Украине дополнительные 800 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности.
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