На Западе продолжаются дискуссии по обеспечению ВСУ современными истребителями, - Politico
Международные партнеры Украины начали дебаты по поставкам современных истребителей для ВСУ. Это произошло после объявления о передаче танков
Об этом пишет Politico .
Отмечается, что дебаты были инициированы украинскими официальными лицами при поддержке правительств стран Балтии. Издание предполагает, что дискуссии, вероятно, будут даже более горячими, чем были по поводу поставок танков, однако в Европе многие чиновники и дипломаты заявили, что их правительства больше не считают эту идею нецелесообразной. При этом опасения эскалации остаются высокими, подчеркнули журналисты.
"Вашингтон заявил Киеву, что поставки самолетов в настоящее время невозможны. Там есть красная линия, но прошлым летом у нас была красная линия на HIMARS, однако их передали. Потом это были боевые танки, их также будут поставлять теперь", — сказал изданию неназванный дипломат.
Другой чиновник также отметил, что союзники могут обсудить вопросы передачи западных истребителей Украине через две-три недели.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил на прошлой неделе в голландском парламенте, что его Кабмин рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит Киев.
"Мы открыты, нет табу", - сказал он.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины относительно поставляемого Западом оружия включает истребители.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.
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