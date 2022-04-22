На Западе поняли, что с Россией нужно прощаться, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



Сегодня заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что Украина уже получила реактивные системы залпового огня из США. Это то, чего больше всего будут бояться российские оккупанты, - когда на их головы посыпятся сотни ракет одновременно. Такие вещи очень важны. Сейчас происходит реальное изменение в подходах наших партнеров. На мой взгляд, такое изменение состоит в том, что на Западе поняли, что с Россией нужно прощаться”, - объяснил Огрызко



Огрызко подчеркнул, что Россия не может быть членом международного сообщества. Поскольку РФ поставила под сомнение международные отношения и безопасность в Европе.



“Такую страну, как Россия, нужно исключить из всех международных организаций. Она нарушила все действующее международное законодательство. Война в Украине угрожает всему миру. Казалось бы, какое отношение эта война имеет в мире к другим

странам, но именно из-за ситуации в Украине миллионы людей во всем мире ждет голод. Во всем мире поняли, что существование такой России подрывает устои глобальной стабильности”, - добавил Огрызко.





Напомним, Франция до конца апреля планирует отправить в Украину самоходные гаубицы CAESAR собственного производства.

20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 миллионов Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb