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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией На Западе понимают, что Путин проигрывает войну и может использовать ядерное оружие, - литовский политик Ауштревичюс
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На Западе понимают, что Путин проигрывает войну и может использовать ядерное оружие, - литовский политик Ауштревичюс

23 сентября, 2022 пятница
16:21
война с Россией

Член Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичюс рассказал, что западные политики считают вполне вероятную ситуацию, когда Россия применит ядерное оружие

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Конвенционная война России против Украины уже вызвала жесткую и растущую реакцию Запада. И если послушать, что сейчас западные политики говорят, то можно услышать, как Россию предупреждают о большей цене за войну против Украины. Однако нужно понимать, что российская сторона не просто запугивает ядерным оружием", - объяснил.

Политик подчеркнул, что на Западе рассматривают разные варианты применения Россией ядерного оружия.

"Россия может предстать перед выбором. Если Путин проиграет эту войну, то по всей вероятности будет готов применить ядерное оружие. Поскольку он может считать, что применение ядерного оружия может сохранить Российскую Федерацию. Этот вариант рассматривается на Западе. Я считаю, что на Генассамблее ООН в "Нью-Йорку России четко дали понять, что их ожидает в случае использования ядерного оружия. Эти сигналы нужно постоянно посылать Кремлю. Поскольку мы имеем дело со склонным к политической шизофрении руководством РФ", - добавил он.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие , чтобы защитить свою территориальную целостность.

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Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
НАТО
США
ядерная война
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