На Западе открыто призывать Украину к компромиссам из РФ уже не будут, - политолог Таран
После всего того, что сделал российский диктатор РФ Владимир Путин, никто на Западе не будет призывать Украину к неприемлемому миру
Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Сергей Таран.
"На Западе уже настолько не воспринимают Путина, что никто открыто не будет призывать Украину к каким-либо компромиссам. Ордер на арест Путина означает, что ни один западный лидер даже не сможет откровенно общаться с ним. Как можно ставить общую подпись на протоколе с человеком, объявленным в розыск? После всего того, что сделал Путин, никто на Западе не будет призывать Украину к неприемлемому миру", - считает он.
Таран не исключил, что подобные попытки могут быть на фронте тихой дипломатии.
"На Западе не все хотят, чтобы война происходила очень долго и это приносило ущерб их экономикам. Во многом, сложившаяся в России ситуация является результатом западной политики, которая давала возможность поверить Путину, что ему можно все. Сейчас Запад не воспринимает Россию как партнера и не будет воспринимать еще много лет. Время от времени такие инициативы договариваться с Россией на их условиях тихо, но будут делаться", - подытожил политолог.
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