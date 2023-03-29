Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Сергей Таран.

"На Западе уже настолько не воспринимают Путина, что никто открыто не будет призывать Украину к каким-либо компромиссам. Ордер на арест Путина означает, что ни один западный лидер даже не сможет откровенно общаться с ним. Как можно ставить общую подпись на протоколе с человеком, объявленным в розыск? После всего того, что сделал Путин, никто на Западе не будет призывать Украину к неприемлемому миру", - считает он.

Таран не исключил, что подобные попытки могут быть на фронте тихой дипломатии.

"На Западе не все хотят, чтобы война происходила очень долго и это приносило ущерб их экономикам. Во многом, сложившаяся в России ситуация является результатом западной политики, которая давала возможность поверить Путину, что ему можно все. Сейчас Запад не воспринимает Россию как партнера и не будет воспринимать еще много лет. Время от времени такие инициативы договариваться с Россией на их условиях тихо, но будут делаться", - подытожил политолог.