На Западе осталась только секта "сохранения лица России", но в отношении Путина они уже все поняли, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Западе уже нет сторонников идеи "сохранения лица Путина", однако остались те, кто "беспокоится" о России
Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
Кулеба заявил, что мнение Запада изменилось, однако: "Осталась только секта "сохранения лица России". Но относительно Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут".
Министр отмечает, что сейчас главной задачей остается утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, страна по своей сути не изменится.
"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.
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