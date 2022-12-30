Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба заявил, что мнение Запада изменилось, однако: "Осталась только секта "сохранения лица России". Но относительно Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут".

Министр отмечает, что сейчас главной задачей остается утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, страна по своей сути не изменится.

"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.

23 мая Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис заявил, что все разговоры о "сохранении лица" и уступках для Путина - безнравственны.

9 августа специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что в Штатах никто не думает о "сохранении лица" Путину, но 20% Конгресса не поддерживают помощь Украине.