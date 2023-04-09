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OPINION

На Западе не сомневаются в победе Украины, но не понимают, как выглядит российское поражение

Валерий Пекар
9 апреля, 2023 воскресенье
08:05
Мнение

Российско-украинская война не локальная, она глобальная

Главное слово, которое определяет ситуацию вокруг Украины сейчас, – неопределенность (извините за непреднамеренную игру слов).

Никто на Западе уже не сомневается в победе Украины. Но никто не понимает, как выглядит русское поражение. Нет картинки послевоенного мира и никто не хочет погружаться в неопределенность, особенно в условиях роста активности Китая и других глобальных факторов беспокойства. (Вот почему в западном дискурсе парадоксальным образом сочетаются вера в то, что после Путина в России будет демократия и осознание невозможности демократии в России).

Нет картинки послевоенного мира и никто не хочет идти в неопределенность, особенно в условиях роста активности Китая и других глобальных факторов беспокойства.

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Еще раз повторю: война не может закончиться, пока нет картинки послевоенного мирового устройства. Российско-украинская война не локальна, она глобальна как из-за вовлечения десятков мировых игроков, так и из-за разрушения международной системы, сложившейся после предыдущей войны (Второй мировой). От того, как завершится наша нынешняя война, зависит мировой порядок на следующие 50-70 лет.

Именно Украина, как ни странно это звучит, единственная в мире способна сейчас предложить картину будущего. Потому что мы ближе к краю

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Именно Украина, как ни странно это звучит, единственная в мире способна сейчас предложить картину будущего. И это не потому, что мы так умны (ведь мы периферийная, экономически отставшая постколониальная страна, с которой никто никогда не считался, которая отстает в любых мировых рейтингах, которая появилась на первых полосах только год назад, и миллиарды людей впервые узнали о ее существовании, как узнали о существовании Вьетнама после американского поражения), а потому, что мы ближе к краю. С нашей точки все видно гораздо лучше. Теперь осталось понять, как это объяснить тем, кто дальше от края, да еще и имеет оптику, неадекватную ситуации, и скорость внутренних изменений, неадекватную скорости внешних (впрочем, мы и сами не успеваем с нашими внутренними изменениями).

Время сейчас на нашей стороне, но эта неверная субстанция по имени "время" уже переходила туда-сюда несколько раз

От того, насколько голос Украины будет понятен Западу, сейчас зависит завершение войны. Запад начал с умиротворения России, потом перешел к сдерживанию, потом к ослаблению... и теперь не знает, что делать дальше. И мы на уровне государства пока не знаем. Эта неопределенность тормозит, дает России шанс проскользнуть. Время сейчас на нашей стороне, но эта неверная субстанция по имени "время" уже переходила туда-сюда несколько раз. Сделать время своим союзником надолго, навсегда можно одним только способом — опережая его.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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