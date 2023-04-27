Раненый на Антоновском мосту итальянский журналист проигнорировал предостережение ВСУ
Итальянский журналист La Repubblica Коррад Зунино получил ранения во время обстрела РФ Антоновского моста, мужчина проигнорировал предостережение украинских военных
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что журналист La Repubblica Коррад Зунино не известил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров. А уже на месте проигнорировал предупреждение украинских защитников об опасности и крики Danger, sir!".
"Зунино, как руководитель, был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был в жилете не только с надписью PRESS, но и с броней внутри. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий. В любом случае убийство и ранение журналистов есть очередным военным преступлением РФ", - подтвердили в центре.
- Напомним, в результате российских обстрелов Антоновского моста вблизи Херсона 26 апреля погиб украинский продюсер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик.
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