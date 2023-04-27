Раненый на Антоновском мосту итальянский журналист проигнорировал предостережение ВСУ

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что журналист La Repubblica Коррад Зунино не известил о своей работе в городе ответственных пресс-офицеров. А уже на месте проигнорировал предупреждение украинских защитников об опасности и крики Danger, sir!".

"Зунино, как руководитель, был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был в жилете не только с надписью PRESS, но и с броней внутри. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий. В любом случае убийство и ранение журналистов есть очередным военным преступлением РФ", - подтвердили в центре.