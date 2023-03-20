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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн

20 мартa, 2023 понедельник
17:51
Мир США и Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о решении передать Украине новый пакет военной помощи, включающий вооружение и оборудование на 350 млн долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Пакет помощи включает:

  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы калибра 25 мм;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и минометы;
  • комплексы противотанкового оружия АТ-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
  • взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
  • оборудование для разминирования;
  • тяжелые топливные танкеры;
  • тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

В США заверили, что вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину.

Новости
война с Россией
США
оружие для Украины
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