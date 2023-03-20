США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Пакет помощи включает:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы калибра 25 мм;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

81-мм и 60-мм минометные системы и минометы;

комплексы противотанкового оружия АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

оборудование для разминирования;

тяжелые топливные танкеры;

тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

В США заверили, что вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину.