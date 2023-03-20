США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о решении передать Украине новый пакет военной помощи, включающий вооружение и оборудование на 350 млн долларов
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Пакет помощи включает:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы калибра 25 мм;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометы;
- комплексы противотанкового оружия АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые топливные танкеры;
- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- речные патрульные катера;
- тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В США заверили, что вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину.
- Ранее представитель совета по нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что США в ближайшие дни могут объявить новый пакет военной помощи Украине
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