Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Анатолий Ткачук дал комментарий по результатам исследований, которые при поддержке Совета Европы провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

"В исследованиях есть несколько ключевых позиций, на которые я обратил бы внимание. Первой и главной позицией является то, что украинцы - сплоченная нация. ВПО (внутренне перемещенные лица, – ред.), которые вдруг были вынуждены покинуть свои территории и поехать в другие громады, очень положительно оценивают, как их там приняли. То есть оценка ВПО даже лучше, чем оценка жителей этих громад, как они приняли людей с других территорий Украины. Это меня больше всего радует. Вторая позиция - как украинцы оценили децентрализацию, и более 50% убеждены, что проведенная децентрализация позволила лучше противостоять врагу на этапе полномасштабного вторжения. Это тоже очень классный показатель", - отметил консультант Совета Европы.

Анатолий Ткачук добавил, что также более половины людей убеждены в том, что территориальные громады, которые были созданы в результате децентрализации, оказались более способными обеспечивать разные потребности людей в условиях катастрофической ситуации, которая произошла с вторжением врага.

"Конечно, есть и несколько серьезных сигналов в исследованиях, на которые нужно обратить внимание. В частности, сигнал о том, где останутся ВПО, покинувшие свои дома. Наше исследование показывает, что примерно 2,7 млн человек, осевших в других громадах Украины, пока не собираются возвращаться. А это серьезный вызов для громад, из которых люди выехали", - отметил Ткачук.