Более 50% украинцев убеждены, что децентрализация позволила лучше противостоять врагу, - консультант Совета Европы Ткачук
Анатолий Ткачук, консультант Совета Европы, директор по науке и развитию ГО "Институт гражданского общества", рассказал, что также более 50% людей считают, что созданные вследствие децентрализации территориальные громады оказались более способными обеспечивать различные потребности людей в условиях войны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Анатолий Ткачук дал комментарий по результатам исследований, которые при поддержке Совета Европы провел Киевский международный институт социологии (КМИС).
"В исследованиях есть несколько ключевых позиций, на которые я обратил бы внимание. Первой и главной позицией является то, что украинцы - сплоченная нация. ВПО (внутренне перемещенные лица, – ред.), которые вдруг были вынуждены покинуть свои территории и поехать в другие громады, очень положительно оценивают, как их там приняли. То есть оценка ВПО даже лучше, чем оценка жителей этих громад, как они приняли людей с других территорий Украины. Это меня больше всего радует. Вторая позиция - как украинцы оценили децентрализацию, и более 50% убеждены, что проведенная децентрализация позволила лучше противостоять врагу на этапе полномасштабного вторжения. Это тоже очень классный показатель", - отметил консультант Совета Европы.
Анатолий Ткачук добавил, что также более половины людей убеждены в том, что территориальные громады, которые были созданы в результате децентрализации, оказались более способными обеспечивать разные потребности людей в условиях катастрофической ситуации, которая произошла с вторжением врага.
"Конечно, есть и несколько серьезных сигналов в исследованиях, на которые нужно обратить внимание. В частности, сигнал о том, где останутся ВПО, покинувшие свои дома. Наше исследование показывает, что примерно 2,7 млн человек, осевших в других громадах Украины, пока не собираются возвращаться. А это серьезный вызов для громад, из которых люди выехали", - отметил Ткачук.
- Также согласно результатам опроса КМИС 90% опрошенных украинцев согласились с необходимостью наносить удары по территории РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное