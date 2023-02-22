Россияне разбирают стиральные машины и пылесосы на микросхемы, которые потом будут вставлять в ракеты, – Буданов
Предотвратить попадание электроники в РФ невозможно, ведь гражданские товары не запрещены к ввозу. Россияне используют для ракет микросхемы, которые извлекают из бытовой техники
Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes .
Журналист отметил, что ввоз в Россию электроники из Китая вырос на 500%, то есть в 6 раз за прошлый год, и там есть компоненты, необходимые для изготовления ракет. Буданова спросили, можно ли что-нибудь сделать, чтобы Россия не получала электронику.
"Это исключительно гражданские товары и микросхемы, которые могут иметь двойное применение. Это проблема. Если вы ввозите пылесос - это пылесос. Исходя из тех реалий, в которых живет Россия, им приходится покупать миллионами такую технику и разбирать ее на микросхемы", - ответил начальник ГУР Минобороны Украины.
"Это большой позор даже для российской идеологии, потому что они дошли до того, что покупают стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые будут потом вставлять в ракеты", - добавил он.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России должны быть введены санкции, которые делают невозможным получение ею электроники , необходимой для изготовления ракет и дронов, которые она запускает по Украине.
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