Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes .

Журналист отметил, что ввоз в Россию электроники из Китая вырос на 500%, то есть в 6 раз за прошлый год, и там есть компоненты, необходимые для изготовления ракет. Буданова спросили, можно ли что-нибудь сделать, чтобы Россия не получала электронику.

"Это исключительно гражданские товары и микросхемы, которые могут иметь двойное применение. Это проблема. Если вы ввозите пылесос - это пылесос. Исходя из тех реалий, в которых живет Россия, им приходится покупать миллионами такую технику и разбирать ее на микросхемы", - ответил начальник ГУР Минобороны Украины.

"Это большой позор даже для российской идеологии, потому что они дошли до того, что покупают стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые будут потом вставлять в ракеты", - добавил он.