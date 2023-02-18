Во время утренней ракетной атаки ПВО сбила два вражеских "калибра"

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в пресс-службе.

Военные отметили, что угроза ракетных атак остается и дальше. Защитники призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.