Во время утренней ракетной атаки ПВО сбила два вражеских "калибра"
Утром 18 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, защитники сбили 2 крылатых ракеты "Калибр" из 4 запущенных
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.
"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в пресс-службе.
Военные отметили, что угроза ракетных атак остается и дальше. Защитники призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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