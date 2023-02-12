В Польшу прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper
В воскресенье, 12 февраля, в Польшу прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые будут вести разведку на восточной границе страны
Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в twitter .
"Беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные в США в рамках насущной оперативной потребности, были доставлены в Польшу. Они будут служить в польских воздушных силах, в частности, будут разведывать на нашей восточной границе", - говорится в сообщении.
- 9 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил , что у Украины есть полная поддержка от страны, однако решение о передаче ВСУ боевой авиации остается за НАТО.
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