В Польшу прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в twitter .

"Беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные в США в рамках насущной оперативной потребности, были доставлены в Польшу. Они будут служить в польских воздушных силах, в частности, будут разведывать на нашей восточной границе", - говорится в сообщении.