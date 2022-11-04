Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, кроме террористов, госизменников и педофилов
Граждане России, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд тяжких преступлений, могут быть мобилизованы
Соответствующий закон сегодня, 4 ноября, подписал Владимир Путин, передает ТАСС.
Этим же законом определено, что не могут быть мобилизованы осужденные, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также имеют сроки, которые получили по следующим статьям: терроризм, захват заложников, создание незаконных вооруженных формирований, угон транспортных средств, ядерный терроризм, госизмена, шпионаж и экстремизм.
Как отмечает BBC, это позволяет мобилизовать сотни тысяч условно осужденных или недавно освобожденных из колоний граждан, которым раньше служить в армии было запрещено.
Юристы говорили, что легализация такого призыва говорит о планах новой волны мобилизации и позволит силовикам оказывать давление на бывших осужденных, чтобы заставить их соглашаться на мобилизацию под угрозами нового уголовного преследования.
Другими указами Путин, в частности, приравнял добровольцев к статусу военных, разрешил альтернативную службу и включил период мобилизации в общий трудовой стаж.
- Отметим, что практику вербовки заключенных в ряды ЧВК Вагнера уже длительное время проводит близкий соратник Путина Евгений Пригожин. Глядя на незаконность этого процесса, ему никто никогда не препятствовал – наоборот, было полное содействие.
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