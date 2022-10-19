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Израиль передаст Украине систему предупреждения о приближении ударов ракет или дронов, - глава МО страны Ганц

19 октября, 2022 среда
18:08
Мир

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять украинцам оружие

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца.

Он подчеркнул, что Израиль проводит политику поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и спасательных средств защиты.

"Учитывая это, я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как мы это делали раньше", - сказал он.

Израильская система предупреждения использует сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения запусков ракет, снарядов и беспилотников, классификации их размеров и угрозы, которую они представляют, и нанесения на карту районов, которым угрожает опасность.

С помощью такой системы граждане получают предупреждение о возможности ракетного удара через сирены, оповещения на свои телефоны и сообщения по телевидению и радио.

  • Отметим, ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone и lifecell тестировала новую систему экстренного оповещения населения начиная с апреля. Громкие сигналы приложения вызвали неоднозначную, но преимущественно шутливую реакцию пользователей смартфонов.
  • 29 сентября заместитель руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш отметил, что система оповещения об опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации Cell Broadcast, которую ранее тестировали, заработает с декабря этого года.

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