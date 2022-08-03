Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Далеко не все на Западе понимают то, что когда мы говорим о Тайване – это совершенно другая реальность, по сравнению с войной России против Украины. Мы не можем до конца понять все тонкости отношений между Китаем и Тайванем. Хотя можно сказать, что тайванцы также считают себя китайцами, но мы - украинцы - точно понимаем ментальность имперского режима России, который не видит своего существования без восстановления какого-то гибрида СССР", - отметил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что Россия является наследницей Византии и Орды.

"Я очень приветствует слова Владимира Зеленского, что мы являемся наследниками Киевской Руси. Это правильно, ведь Россия по своей ментальности является наследницей Византии и Орды. Вся история России - это проявленияе постордынской ментальности", - заметил Павел Климкин.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай присоединиться к цивилизованному миру и выступить против России.

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