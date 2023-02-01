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Главная война с Россией На Западе не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию РФ, – дипломат Ельченко
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На Западе не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию РФ, – дипломат Ельченко

1 февраля, 2023 среда
14:01
война с Россией

Дипломат Владимир Ельченко считает, что единственным ограничением по поставкам оружия для Украины является опасение союзников о боевых действиях уже на территории РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"У западных разведок есть достаточно информации о текущей ситуации на линии фронта. У нас также много данных о планах врага и его дальнейших действиях, поскольку мы являемся участниками этой войны. Именно поэтому наши официальные лица намного лучше знают о потребностях нашей армии для освобождения оккупированных территорий Украины ", – объяснил Ельченко.

Дипломат считает, что некоторые западные государства опасаются, что боевые действия могут перейти на территорию РФ

"Ограничения о поставках Украине вооружения могут меняться со временем. Сегодня, по моему мнению, единственным ограничением по оружию для Украины является опасение на Западе, что украинская армия будет наносить удары по территории РФ. Об этом не говорят на публике, но западные союзники не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию Российской Федерации. Однако следует отметить, что об этом и речь не идет. Украина не собирается проводить наступление на территорию России", - добавил он.

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Россия
оккупированные территории
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США
помощь Украине
Белгород
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