На Западе не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию РФ, – дипломат Ельченко
Дипломат Владимир Ельченко считает, что единственным ограничением по поставкам оружия для Украины является опасение союзников о боевых действиях уже на территории РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"У западных разведок есть достаточно информации о текущей ситуации на линии фронта. У нас также много данных о планах врага и его дальнейших действиях, поскольку мы являемся участниками этой войны. Именно поэтому наши официальные лица намного лучше знают о потребностях нашей армии для освобождения оккупированных территорий Украины ", – объяснил Ельченко.
Дипломат считает, что некоторые западные государства опасаются, что боевые действия могут перейти на территорию РФ
"Ограничения о поставках Украине вооружения могут меняться со временем. Сегодня, по моему мнению, единственным ограничением по оружию для Украины является опасение на Западе, что украинская армия будет наносить удары по территории РФ. Об этом не говорят на публике, но западные союзники не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию Российской Федерации. Однако следует отметить, что об этом и речь не идет. Украина не собирается проводить наступление на территорию России", - добавил он.
- 1 февраля в Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле, по меньшей мере , 128 420 солдат, 3209 танков, 458 реактивных систем залпового огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.57Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное