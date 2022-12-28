Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"Вчера на CNN вышла статья о том, что США столкнулись с проблемами по оборудованию для энергосистемы Украины из-за того, что наши системы в некоторых вопросах отличаются. Я была в США месяц назад, встречалась с заместителем министра энергетики, в том числе говорили о том, что не всегда есть совпадение с системами и оборудованием для Украины в США", - отметила она.

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По словам Совсун, самая большая проблема с большими подстанциями и трансформаторами, не имеющими аналогов в Европе.

"На Западе понимают это и уже сейчас работают над тем, чтобы разместить заказы на изготовление нового оборудования для конкретно украинских нужд. Не надо переживать, что нам отдадут все. что есть и потом закончится оборудование и нам его не будут поставлять. Американцы и европейцы уже начинают" размещать заказ на оборудование, которое нужно для восстановления украинской энергетической сферы. К сожалению, оно производится достаточно долго, там длительный срок производства, но это дает надежду, что оборудование будет. Даже если позже, чем нам хотелось бы", - подытожила нардепка.

17 декабря в Украину прибыла первая партия оборудования для ТЭЦ и ТЭС министерства энергетики США.