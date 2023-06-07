Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

8 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской (скорее во второй половине дня). На западе местами возможны ливни и шквалистое усиление ветра.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха разделится.

На западе и севере ожидается свежая погода, +19...+24 °C, на остальной территории +24...+27 °C, в Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму +25...+28 °C.

В Киеве 8 июня местами кратковременный дождь, гроза.

Несколько посвежеет в столице, в течение дня температура воздуха будет завтра +21...+23 °C.

9-10 июня температура воздуха возобновится до нынешних пределов.

11-12 июня – временно похолодает, прибавится дождей.

Погода - разнообразная, сложная, потому что будет меняться атмосферное давление, температура воздуха, влажность.

Фото: Наталья Диденко