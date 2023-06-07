На западе ливни и шквалы, а на юге - теплая и сухая погода: прогноз на 8 июня от Наталки Диденко
В четверг, 8 июня, в Украине прогнозируют преимущественно осадки, однако в южных областях ожидается теплая и сухая погода
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
8 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской (скорее во второй половине дня). На западе местами возможны ливни и шквалистое усиление ветра.
На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха разделится.
На западе и севере ожидается свежая погода, +19...+24 °C, на остальной территории +24...+27 °C, в Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму +25...+28 °C.
В Киеве 8 июня местами кратковременный дождь, гроза.
Несколько посвежеет в столице, в течение дня температура воздуха будет завтра +21...+23 °C.
9-10 июня температура воздуха возобновится до нынешних пределов.
11-12 июня – временно похолодает, прибавится дождей.
Погода - разнообразная, сложная, потому что будет меняться атмосферное давление, температура воздуха, влажность.
Фото: Наталья Диденко
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.
- Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало , что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
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