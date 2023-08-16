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На Западе хотят победы Украины, но не поддерживают поражение России, - дипломат Огрызко

16 августа, 2023 среда
21:49
Война с Россией

Дипломат Владимир Огрызко считает, что на Западе есть отдельные политические элиты, пытающиеся не допустить поражения России в войне против Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Формула действий западных политиков очень проста - победа Украины и не поражение РФ. Это цинизм в самом высоком проявлении, но это факт. Даже в администрации президента Байдена есть люди, которые этим цинизмом занимаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это господин Салливан и его коллега по цеху директор ЦРУ Бернс. Оба - "знатоки" Российской Федерации, которые до сих пор не могут понять, что эту страну нельзя сделать демократической. Это влияет и на политику США. К счастью для нас, там есть люди, в частности Блинкен и министр обороны Остин, четко понимающие, что нужно делать в национальных интересах США", - объяснил Огрызко.

Дипломат добавил, что на Западе существуют определенные группы политиков, пытающихся найти пути примирения с Россией.

"Это только верхушка двух групп, которые вниз разрастаются всякими помощниками и советниками. К сожалению, это реалии нашего времени. То же самое касается и Германии. Там тоже есть лидеры отдельных партий коалиции, которые считают, что с Россией надо замиряться. Да, действительно, канцлер Шольц сейчас демонстрирует лидерские качества, однако время от времени скрывается за США", – добавил он.

  • 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
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