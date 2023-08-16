Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Формула действий западных политиков очень проста - победа Украины и не поражение РФ. Это цинизм в самом высоком проявлении, но это факт. Даже в администрации президента Байдена есть люди, которые этим цинизмом занимаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это господин Салливан и его коллега по цеху директор ЦРУ Бернс. Оба - "знатоки" Российской Федерации, которые до сих пор не могут понять, что эту страну нельзя сделать демократической. Это влияет и на политику США. К счастью для нас, там есть люди, в частности Блинкен и министр обороны Остин, четко понимающие, что нужно делать в национальных интересах США", - объяснил Огрызко.

Дипломат добавил, что на Западе существуют определенные группы политиков, пытающихся найти пути примирения с Россией.

"Это только верхушка двух групп, которые вниз разрастаются всякими помощниками и советниками. К сожалению, это реалии нашего времени. То же самое касается и Германии. Там тоже есть лидеры отдельных партий коалиции, которые считают, что с Россией надо замиряться. Да, действительно, канцлер Шольц сейчас демонстрирует лидерские качества, однако время от времени скрывается за США", – добавил он.