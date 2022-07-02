На Западе и в Винницкой области синоптики прогнозируют грозы и шквалы
3 июля в западных областях и в Винницкой области предупреждают о сильных грозах, шквалах, местами возможен град
Об этом информирует в фейсбуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .
"Предупреждение об ухудшении погодных условий! 3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о желтом уровне опасности.
- В Тернополе из-за ливня повалены деревья и затоплены улицы.
- Между тем во Львове ни одной капли дождя. Синоптики прогнозировали на субботу грозу, однако прогноз не оправдался. В воскресенье, 3 июля, также передают ливни и густой туман.
- 29 июня в селе Демидов Вышгородского района из-за погодных условий поврежден мост через реку Ирпень. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное