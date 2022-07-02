Об этом информирует в фейсбуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

"Предупреждение об ухудшении погодных условий! 3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о желтом уровне опасности.

В Тернополе из-за ливня повалены деревья и затоплены улицы.

Между тем во Львове ни одной капли дождя. Синоптики прогнозировали на субботу грозу, однако прогноз не оправдался. В воскресенье, 3 июля, также передают ливни и густой туман.

29 июня в селе Демидов Вышгородского района из-за погодных условий поврежден мост через реку Ирпень. Один человек погиб, еще двое пострадали.

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