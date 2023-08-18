На западе и севере грозовые дожди, температура воздуха до +36 °C: погода на выходные от Натальи Диденко
19 августа преимущественно сухо на всей территории Украины, 20 августа на западе и севере появятся локальные грозовые дожди, которые в понедельник распространятся на значительную часть страны
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В ближайшие трое суток сохранится жаркая погода с температурой ночью +16...+22 °C, днем +28...+33 °C, в южной части и восточных областях местами +35...+36 °C.
Сегодня в Карпатском регионе, в воскресенье в западных и северных областях, в понедельник в Украине, кроме юга и востока, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Прохладнее будет на западе и севере
В субботу в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков, только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь и гроза. 21 августа осадки распространятся на большую часть территории Украины.
Кое-где порывы ветра 15-20 м/с.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C, в южных областях до 36 °C.
На высокогорье Карпат температура ночью +13...+18°C, днем +21...+26°C.
На юге, востоке и в центре – жарко
19 августа в большинстве областей Украины – сухо и солнечно. Антициклон.
На Спаса в Украине будет жарко, +29...+34°C, а в воскресенье еще жарче, +30...+36°C.
В Киевской области прогнозируют небольшие осадки
19 августа в области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +17...+22°C, в столице до +19°C, а днем +29...+31°С.
В воскресенье, 20 августа, вечером местами дождь, гроза. Ожидается +31...+33 °C.
- 18 августа Диденко прогнозировала на территории Украины солнечную и жаркую погоду. Лишь в Закарпатье местами небольшой дождь.
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