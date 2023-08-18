Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В ближайшие трое суток сохранится жаркая погода с температурой ночью +16...+22 °C, днем +28...+33 °C, в южной части и восточных областях местами +35...+36 °C.

Сегодня в Карпатском регионе, в воскресенье в западных и северных областях, в понедельник в Украине, кроме юга и востока, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Прохладнее будет на западе и севере

В субботу в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков, только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь и гроза. 21 августа осадки распространятся на большую часть территории Украины.

Кое-где порывы ветра 15-20 м/с.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C, в южных областях до 36 °C.

На высокогорье Карпат температура ночью +13...+18°C, днем +21...+26°C.

На юге, востоке и в центре – жарко

19 августа в большинстве областей Украины – сухо и солнечно. Антициклон.

На Спаса в Украине будет жарко, +29...+34°C, а в воскресенье еще жарче, +30...+36°C.

В Киевской области прогнозируют небольшие осадки

19 августа в области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +17...+22°C, в столице до +19°C, а днем +29...+31°С.

В воскресенье, 20 августа, вечером местами дождь, гроза. Ожидается +31...+33 °C.