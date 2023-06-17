На западе Франции произошло землетрясение силой более 5 баллов

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки произошли в 18.38 16 июня, эпицентр располагался между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда достигала от 5,3 до 5,8 по шкале Рихтера.

"Толчки магнитудой 5 почувствовали сегодня утром в 4:27 в том же секторе департамента Де-Севр. Пожарно-спасательные службы в готовности и начинают выяснять ситуацию, реагируя на вызовы и проверяя состояние зданий", - говорится в сообщении.

Власти Франции призвали местных жителей не оставаться внутри и не подходить к зданиям, которые после толчков выглядят ненадежными.

Пока о разрушениях в результате землетрясения не заявляли официально, однако в Де-Севр легко ранен человек. Согласно информации префектуры, которая говорит о материальном ущербе зданий, в департаменте зафиксировали трещины и падения камней. Также, по данным властей, пострадала линия высокого напряжения.