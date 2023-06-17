На западе Франции произошло землетрясение силой более 5 баллов
Французы в Аквитании, на западе Франции, почувствовали мощное землетрясение вечером 16 июня. Власти призвали жителей не оставаться внутри зданий
Об этом сообщает Le Figaro.
По данным Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки произошли в 18.38 16 июня, эпицентр располагался между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда достигала от 5,3 до 5,8 по шкале Рихтера.
"Толчки магнитудой 5 почувствовали сегодня утром в 4:27 в том же секторе департамента Де-Севр. Пожарно-спасательные службы в готовности и начинают выяснять ситуацию, реагируя на вызовы и проверяя состояние зданий", - говорится в сообщении.
Власти Франции призвали местных жителей не оставаться внутри и не подходить к зданиям, которые после толчков выглядят ненадежными.
Пока о разрушениях в результате землетрясения не заявляли официально, однако в Де-Севр легко ранен человек. Согласно информации префектуры, которая говорит о материальном ущербе зданий, в департаменте зафиксировали трещины и падения камней. Также, по данным властей, пострадала линия высокого напряжения.
- В мае сильное землетрясение ощутили в Японии. В результате него по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также получил разрушения ряд зданий.
- 25 апреля у острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3. Власти предупредили население о возможном цунами.
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