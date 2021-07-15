На западе Европе от наводнений погибли по меньшей мере 44 человека, десятки пропавших без вести

Об этом пишет Reuters .



По меньшей мере 42 человека погибли в Германии, а десятки пропали без вести в четверг, 15 июля, из-за рекордных ливней, которые привели к паводку рек.



Восемнадцать человек погибли, а десятки пропали без вести около винодельческого центра Арвайлер, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, заявила полиция после того, как река Ар, впадающая в Рейн, поднялась и разрушила полдюжины домов.



8 человек погибли в регионе Еускирхен к югу от города Бонн. В Бельгии двое мужчин погибли в результате проливного дождя, а 15-летняя девушка пропала без вести после того, как ее снесло рекой.



Сотни солдат помогали полиции в спасательных мероприятиях, используя танки для очистки дорог от оползней и поваленных деревьев. Вертолеты лебедками эвакуировали людей с крыш подтопленных домов.



Наводнения привели к самой худшей за последние годы массовой гибели людей в Германии. В результате наводнения в 2002 году в восточной Германии погиб 21 человек и более 100 во всем регионе Центральной Европы.



Канцлер Ангела Меркель выразила свое недовольство.



"Я поражена катастрофой, которую приходится терпеть столько людям в районах наводнения. Я сочувствую семьям погибших и пропавших без вести", - отметила она.



Армин Лашет, консервативный кандидат на должность преемника Меркель на посту канцлера на всеобщих выборах в сентябре и премьер-министр пострадавшей земли Северный Рейн-Вестфалия, выехал в затопленную область и назвал экстремальную погоду следствием глобального потепления.