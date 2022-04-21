На Западе есть коллективное решение об отказе от российских энергоресурсов, хотя сделать это одновременно всем странам не получится, - Плачков

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



“Мы должны быть уверены, что Запад отказывается от российских энергоресурсов. Однако одновременно сделать это всем странам невозможно. Решение об отказе от российских энергоресурсов на Западе точно есть. Все государства ищут альтернативу российской нефти и газу. Италия уже договаривается с Анголой, Франция - с Алжиром, Турция тоже ведет переговоры. У меня нет сомнений в том, что эти страны сделают все возможное, чтобы как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов”, - пояснил Плачков



Плачков подчеркнул, что отказ коллективного Запада позволит снизить поступление финансов в российский бюджет, который Путин использует для финансирования войны с Украиной. По мнению Плачкова, отказ ведущих государств Европы и мира от русских энергоресурсов станет для РФ экономической катастрофой.



“Отказ коллективного Запада от российской нефти и газа станет для РФ экономической катастрофой. Я уверен, что решение об отказе от российских энергоресурсов принималось и принимается с участием многих аналитиков, поэтому альтернативу нефти и газу из России в Европе уже точно нашли. На сегодняшний день мы уже видим уменьшение транспортировки российского газа в страны Европы. Россия же не может уменьшить добычу нефти и газа, потому что такая процедура довольно затратна, скважины нужно консервировать. Поэтому результат по решению об отказе Запада от нефти и газа из России мы увидим в ближайшее время”, - добавил Плачков

Напомним, 16 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что обязательным пунктом шестого пакета санкций ЕС против России должно быть эмбарго на нефть.

Обсуждение нефтяного эмбарго против России будет вынесено на рассмотрение чиновников на конец апреля или начало мая

9 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и прекращении нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью.

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