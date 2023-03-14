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На западе дождь, а на остальной территории Украины будет солнечно: прогноз погоды на 15 марта от Наталки Диденко

14 мартa, 2023 вторник
12:29
Общество

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в среду 15 марта солнечную погоду на всей территории Украины, кроме западных областей – там будет дождь.

Об этом информирует Наталья Диденко .

"Погода в это время капризная, пестрая, своими резкими скачками температуры воздуха, атмосферного давления, сильного ветра кружит нам головы, настроение, заставляет силой обратить внимание на свое здоровье, часто меняет планы. Но все равно нет ничего более желанного, чем весна", – рассказывает синоптик.

15 марта скачки больше всего почувствуют жители западных областей.

Сегодня самый теплый регион – западный, Львовщина. А завтра та же Львовщина будет пиком холода.

Завтра в западных областях Украины ожидается похолодание до дневных +4...+8 градусов после сегодняшних +12...+18 градусов. Придет атмосферный фронт, пойдет дождь и даже временами с мокрым снегом.

На остальной территории Украины в среду еще удержится теплая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов.

Сильный штормовой сегодняшний ветер завтра несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым периодически.

В Киеве 15 марта сухо, ветрено, тепло, до +12 градусов.

В дальнейшем похолодание с запада сдвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующей снова потеплеет.

В субботу-воскресенье – сухая, в большинстве областей солнечная погода.

прогноз погоды
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Погода с Натальей Диденко
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