На Западе боятся, что перенесение войны на территорию России будет стимулировать россиян к общей мобилизации, - Виктор Чумак
Генерал-майор запаса, военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак высказал мнение, что Запад боится перенесения войны на территорию страны-агрессора Российской Федерации, ведь это будет стимулировать россиян к общей мобилизации
Такое мнение он высказал в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Эспрессо".
"На Западе боятся, если дать нам много оружия и мы быстро перейдем от обороны к атаке, мы изменим настроения в России. Если мы быстро перейдем к наступлению и будем нести опасность по территориям Российской Федерации, на Западе боятся, что это будет стимулировать россиян к общей мобилизации", – отметил Чумак.
Генерал-майор запаса добавил, что сейчас отношение россиян к войне умеренное, но перенесение войны на территорию России может это изменить.
"Даже если россияне не мотивированы и не умеют воевать – это мясо, которое можно обеспечить большим количеством старого железа. Но сейчас настроения россиян достаточно умерены по поводу войны России против Украины. Западный мир боится не только ядерного оружия России", - заметил Виктор Чумак.
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