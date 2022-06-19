Такое мнение он высказал в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Эспрессо".

"На Западе боятся, если дать нам много оружия и мы быстро перейдем от обороны к атаке, мы изменим настроения в России. Если мы быстро перейдем к наступлению и будем нести опасность по территориям Российской Федерации, на Западе боятся, что это будет стимулировать россиян к общей мобилизации", – отметил Чумак.

Генерал-майор запаса добавил, что сейчас отношение россиян к войне умеренное, но перенесение войны на территорию России может это изменить.

"Даже если россияне не мотивированы и не умеют воевать – это мясо, которое можно обеспечить большим количеством старого железа. Но сейчас настроения россиян достаточно умерены по поводу войны России против Украины. Западный мир боится не только ядерного оружия России", - заметил Виктор Чумак.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью проекту Радио Свобода КрымРеалии заявил, что контрнаступление украинских войск может закончиться до конца лета, если Украине предоставят все необходимое вооружение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может завершиться освобождением Донбасса от российских оккупантов, но предупредил о риске затяжного конфликта.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что для победы Украины союзники должны обеспечить ее вооружением, финансами, создать сухопутные коридоры для экспорта и разблокировать морские порты.

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