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На заместителя главы ГНС произошло покушение, - Гетманцев

18 августа, 2023 пятница
08:43
Криминал

17 августа произошло покушение на убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграмме .

"Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Так, вчера в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", – написал он.

Замах на заступника голови ДПСУ

Фото: Даниил Гетманцев

По его словам, заказчики - "схемщики", которые потеряли бизнес и перешли границу.

Сокур удалось спасти работникам Службы уголовного розыска. В настоящее время исполнители задержаны и дают показы на заказчиков.

Замах на заступника голови ДПСУ

Фото: Даниил Гетманцев

Замах на заступника голови ДПСУ

Фото: Даниил Гетманцев

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее стало известно, что российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Служба безопасности Украины предотвратила покушения.
Общество
Украина
Данила Гетманцев
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