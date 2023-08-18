Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграмме .

"Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Так, вчера в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", – написал он.

Фото: Даниил Гетманцев

По его словам, заказчики - "схемщики", которые потеряли бизнес и перешли границу.

Сокур удалось спасти работникам Службы уголовного розыска. В настоящее время исполнители задержаны и дают показы на заказчиков.

Фото: Даниил Гетманцев

Фото: Даниил Гетманцев

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.