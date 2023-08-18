На заместителя главы ГНС произошло покушение, - Гетманцев
17 августа произошло покушение на убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграмме .
"Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Так, вчера в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", – написал он.
Фото: Даниил Гетманцев
По его словам, заказчики - "схемщики", которые потеряли бизнес и перешли границу.
Сокур удалось спасти работникам Службы уголовного розыска. В настоящее время исполнители задержаны и дают показы на заказчиков.
Фото: Даниил Гетманцев
Фото: Даниил Гетманцев
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее стало известно, что российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Служба безопасности Украины предотвратила покушения.
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