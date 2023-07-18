Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Подписаны два контракта, условиями которых предусмотрена поставка большого количества боевых и обучающих боеприпасов для артиллерийских сил общей стоимостью около 1,3 млрд евро.

По сообщению концерна, объем нового рамочного контракта на поставку 155 мм артиллерийских боеприпасов составляет около 1,2 млрд евро.

"Кроме того, бундесвер расширил действующий рамочный контракт на артиллерийские снаряды DM121. В дополнение к вышеуказанному рамочному соглашению это предусматривает объем заказа около 137 млн евро брутто. Таким образом, действующее рамочное соглашение увеличивается со 109 млн евро до общей суммы 246 млн евро". – рассказали в компании.

Как Германия помогает Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают немецкую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 2ж3 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.

7 июля Германия объявила о пакете военной помощи, который содержит инженерную технику и средства борьбы с дронами.

На саммите НАТО 11 июля ФРГ объявила о новом пакете помощи, в который войдут пусковые установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение.