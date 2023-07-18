Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир На замену тем, которые передал Украине: бундесвер заказал у Rheinmetall боеприпасов на 1,2 млрд евро

На замену тем, которые передал Украине: бундесвер заказал у Rheinmetall боеприпасов на 1,2 млрд евро

18 июля, 2023 вторник
12:26
Мир

Бундесвер заказал у немецкого производителя оружия Rheinmetall партию боеприпасов на 1,2 млрд евро. Они должны заменить те, которые Германия передала Украине

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Подписаны два контракта, условиями которых предусмотрена поставка большого количества боевых и обучающих боеприпасов для артиллерийских сил общей стоимостью около 1,3 млрд евро.

По сообщению концерна, объем нового рамочного контракта на поставку 155 мм артиллерийских боеприпасов составляет около 1,2 млрд евро.

"Кроме того, бундесвер расширил действующий рамочный контракт на артиллерийские снаряды DM121. В дополнение к вышеуказанному рамочному соглашению это предусматривает объем заказа около 137 млн евро брутто. Таким образом, действующее рамочное соглашение увеличивается со 109 млн евро до общей суммы 246 млн евро". – рассказали в компании.

Как Германия помогает Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают немецкую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 2ж3 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.

7 июля Германия объявила о пакете военной помощи, который содержит инженерную технику и средства борьбы с дронами.

На саммите НАТО 11 июля ФРГ объявила о новом пакете помощи, в который войдут пусковые установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение.

Новости
Украина
оружие
Германия
Читайте также:
переможні новини
Автор
17 июля, 2023 понедельник
Победные новости 509-го дня войны: падение Крымского моста и успехи ВСУ на Бахмутском направлении
речник СБУ Артем Дехтяренко
17 июля, 2023 понедельник
Все детали после победы, - СБУ прокомментировала взрыв на Крымском мосту
російські військові окупанти
17 июля, 2023 понедельник
Российская армия мощно контратакует на Купянском направлении, - депутат Харьковского облсовета
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 июля
15:00
Для массовки: на ВОТ Запорожской области студентов заставили помогать водителям на дороге в Крым
14:59
Даниил Гетманцев
Гетманцев: планируемые реформы налоговой и таможни идут в разрез с законом о госслужбе
14:58
Эксклюзив
Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Днепра, - депутат Херсонского областного совета Хлань
14:57
Иран
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
14:45
Эксклюзив
Украине нужно развивать культурные институты, чтобы дать ответ, в частности, на демографические вызовы, - Глебовицкий
14:44
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners
14:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:28
Дети Героев теряют возможность получить качественное образование от государства, - Татуся Бо
14:27
Сливала информацию о беспилотниках: СБУ сообщила о подозрении в коллаборанстве военной-контрактнице
14:16
У Путина заявили об "определенных рисках" в случае возобновления "зернового соглашения" без участия РФ
14:14
Контрнаступление продолжается не так быстро, как хотелось бы, но у Украины есть очевидное преимущество, – Сырский
14:05
Обновлено
Суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи по делу эксразведчика Романа Червинского
14:05
OPINION
А, может, Путин приказал взорвать Керченский мост?
14:01
Эксклюзив
Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет, - представитель Краевого совета украинцев Крыма Иванец
14:01
Эксклюзив
Как во времена Януковича: поставщики Минобороны жалуются на давление и уголовные дела, - член Антикоррады Дана Яровая
13:56
Глазные капли можно использовать вместо инъекций для лечения некоторых заболеваний сетчатки, - ученые
13:52
Обсудили экспорт зерна и безопасность портов: Зеленский провел заседание Ставки
13:38
"Кажется, мы нашли вариант": Ткаченко рассказал о внедрении английского языка в кинотеатрах
13:38
Роналду: я на 100% уверен, что не вернусь в европейский футбол
13:30
В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплату за газ при смене поставщика
13:22
В РФ заявили о задержании "агента СБУ": просила взорвать ГЭС и затопить ее город
13:15
Министерство ветеранов игнорирует необходимость создания инклюзивного общества, - волонтер Татуся Бо
13:09
На Мелитопольском направлении раздалось 6 взрывов, - мэр Федоров
13:07
В Украине будет сухая и солнечная погода до выходных: прогноз на неделю от Натальи Диденко
13:02
Эксклюзив
Не стоит гнаться за модой и крутизной, F-16 не слишком уступает F-35, - авиаэксперт Криволап
12:58
ЕСПЧ
"В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды": Украина выиграла у ЕСПЧ дело по иску РФ
12:51
В КГГА заявили, что проезд в общественном транспорте должен стоить 30 грн
12:49
Российский истребитель пытался перехватить американский самолет ТС-12 в Сирии
12:36
СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today, призывавшему топить украинских детей
12:08
Японские иллюстраторы планируют использовать возможности ИИ для создания новой манги
12:07
OPINION
Богдан Буткевич
"Незабудка" на 10 миллионов. Во время войны...
11:51
В результате непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в 4 областях Украины
11:33
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море, но и в дальнейшем удерживают там два ракетоносителя
11:29
Обновлено
ДТП в Кировоградской области 16 июля: количество погибших возросло до 4, водителю сообщили о подозрении
11:18
Россияне нанесли удары по 10 областям Украины: за сутки погибли 6 человек, 25 ранены
11:11
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россияне пытаются давить на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность 120-150 км, – Згурец
11:10
Эксклюзив
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
11:09
Обновлено
Владельцев киевского банка подозревают в помощи подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн
11:05
Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
10:55
В Австралии на пляж вынесло таинственный предмет – вероятно, обломок космической ракеты
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV